Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi ile ilgili açıklamalar yaptı.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Farklı destek mekanizmalarımızla sizlere en nitelikli şekilde ulaşmaya çalışsak da eğitimin uzaktan gerçekleşmesi öğrenci eğitmen ve aileler için bir takım sınırlıklar doğurdu, bunun farkındayız.





Biz bunları belirlemek için araştırmalar yaptık. Elbette kanıta dayalı olarak farklı öğrencilerde telafi eğitimine ihtiyaç olduğunu tespit ettik.

Bir telafi programıyla salgının eğitime yansıyan olumsuzluklarını hep birlikte bertaraf etmek fırsat adaleti ilkemiz doğrultusunda, öğrencilerimizi desteklemek istiyoruz.

UDEP adını verdiğimiz ulusal destekleme programını da tam bu nedenle hazırladık. 2020 - 2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz cuma günü sonlandırıyoruz.





KARNELER 18 HAZİRAN'DA

Biz okullarımızı açık tutacağız. 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. dileyen karnelerine 18 Haziran'dan sonra ulaşabilecek. Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz.

OKULLAR YAZIN AÇIK TUTULACAK

Gelecek eğitim öğretim yılına tüm paydaşlarımızla canlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Yaz dönemiyle birlikte bakanlığımız 1.5 yıl sürecek olan ulusal destekleme dönemine girmiş oluyor.