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    Özel Neşe Erberk İlkokulu'nda skandal: Okul yönetimi çocukların zekasını suçladı

    İki kardeş 'nda okuyordu. 2. sınıfa geçen iki kardeş, yaşıtlarından geri kaldı. Okul yönetimi, çocukların zekasının yetersiz olduğunu söyledi. Aile, öğretmenin eğitimci olmadığını ortaya çıkardı ve dava açtı.

    Dilek Yaman Demir
    Özel skandal

    Özel Neşe Erberk İlkokulu'nda skandal... 7 yaşındaki B.Ç. ve 8 yaşındaki S.Ç. isimli iki kardeş, 2016 yılında Özel Etiler Neşe Erberk İlkokulu'na kayıt oldu.

    2. sınıfa geçen iki kardeş, yaşıtlarından çok gerideydi. Eğitim geriliği olduğunu fark eden aile, okul yönetime başvurduğunda bu durumun çocuklarının zekâ yetersizliğinden kaynakladığı cevabıyla karşı karşıya kaldı.

    İddiaya göre aile, yaptığı araştırmada iki kardeşin sınıf öğretmeni Adviye Ö.'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı onaylanmış bir öğretmen olmadığını öğrendi.

        Yüksek okul ücreti vererek çocuklarının özel ve ayrıcalıklı bir eğitim aldığını düşünen aile, isyan etti.

        Aile, çocuklarının uğradığı zarara karşılık mahkemeye başvurarak okula ödedikleri eğitim ücretinin iadesini talep etti.

        Milli Eğitim Bakanlığı ise okula 15 gün süreyle kapanma cezası verip, 95 bin lira para cezası kesti.
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        Haberler Eğitim Özel Neşe Erberk İlkokulu'nda skandal: Okul yönetimi çocukların zekasını suçladı