Özel Neşe Erberk İlkokulu'nda skandal: Okul yönetimi çocukların zekasını suçladı

Özel Neşe Erberk İlkokulu'nda skandal... 7 yaşındaki B.Ç. ve 8 yaşındaki S.Ç. isimli iki kardeş, 2016 yılında Özel Etiler Neşe Erberk İlkokulu'na kayıt oldu.
2. sınıfa geçen iki kardeş, yaşıtlarından çok gerideydi. Eğitim geriliği olduğunu fark eden aile, okul yönetime başvurduğunda bu durumun çocuklarının zekâ yetersizliğinden kaynakladığı cevabıyla karşı karşıya kaldı.
İddiaya göre aile, yaptığı araştırmada iki kardeşin sınıf öğretmeni Adviye Ö.'nün Milli Eğitim Bakanlığı'na kayıtlı onaylanmış bir öğretmen olmadığını öğrendi.