MEB telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu? Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi telafi eğitimine ilişkin detaylı bilgileri araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulunmuştu. MEB'ten telafi eğitimi açıklaması da geldi. Peki; telafi eğitimi ne zaman başlayacak?
MEB TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI!
MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
"Öğretmenler öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecek"
Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve 3 hafta süreceğini duyurmuştu.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğrencinin merakla beklediği 'telafi eğitimi' ile ilgili açıklama yaptı. Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.