"Ramazanın Işığını Yakala!" 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu

Ramazan ayının heyecanını farklı coğrafyalardan çocuklarla birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği sevincin, ışığın peşine düşerek çocukların gözünden fotoğraflarda nuru aramak niyetiyle gerçekleştirilen uluslararası fotoğraf yarışmasına tüm dünyadan öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıla oranla %45 artışla Amerika, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna Hersek, Sudan, Endonezya, İsveç, Somali, Tanzanya ve Tunus olmak üzere 13 yabancı ülke ile Türkiye'nin 42 farklı ilden yarışmaya katılım sağlandı.
İşte Kazananlar ve Ödülleri:
Lise
1. Nazlı Yaman - İstanbul / DSLR Fotoğraf Makinesi
2. İbrahim Opruklu - Karaman / Aksiyon Kamerası