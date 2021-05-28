"Ramazanın Işığını Yakala!" 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasının kazananları belli oldu





4. Emir Taha Yarımoğlu – Konya / Mansiyon Ödülü

Jüri üyesi dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı İzzet Keribar yarışma ile ilgili şu cümleleri kullandı; "NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışmasının jüri üyesi olmaktan büyük mutluluk duydum. Yarışma İlkokul, Orta ve Lise şeklinde 3 ayrı gruba ayrılmıştı. Dolayısıyla önemli yaş farkları olan bu öğrencilerin arasında normalde en çarpıcı fotoğrafların lise çağındakilerden gelmesi beklenirdi. Ancak her 3 grupta da dünyanın dört bir yanından gelen neredeyse eşit kalitede harika fotoğraflarla karşılaştım. Ve istemeyerek de olsa bazılarını elemek zorunda kaldım. Gençlere şu öğütleri verebilirim: Fotoğrafçılık yaşam boyunca sadık bir eşiniz gibi en yakın dostunuz olacaktır. Başlamış olduğunuz bu güzel uğraşıyı lütfen devam ettirmeye çalışın, 70 senelik fotoğraf serüvenimde fotoğraf hem hayatımı renklendirdi hem de bana çok önemli dostluklar kazandırdı."

2014 yılında kurulan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, Türkiye'nin kültür birikimine ve eğitim geleneğine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bilgiyi keşfedecek, sorgulayacak ve işleyecek gençler yetiştirmek üzere yola çıkan vakıf, ihtiyaç sahibi pek çok öğrenciye burs imkânı sağlayarak ülkemizin yarınlarına katkı sağlıyor.