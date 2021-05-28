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    • Eğitim
    • 28.05.2021 21:50
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    • 28.05.2021 22:17
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    MEB'den telafi eğitim açıklaması: Gönüllülük esas

    nin ayrıntıları belli oluyor. , 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın ler için ‘gönüllülük’ esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin alacağını duyurdu. in detayları...

    MEB'den telafi eğitim açıklaması

    , 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın ler için "gönüllülük" esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin alacağını açıkladı.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü , 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

    Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.

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