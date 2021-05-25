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    • Eğitim
    • 25.05.2021 17:44
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    • 25.05.2021 17:44
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    ne zaman yapılacak? 2021 YKS ?

    2021 YKS iptal olur mu? yapılacak? nın ne zaman yapılacağı üniversite hayali kuracak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM sınav takvimine göre; YKS sınav giriş belgeleri sınavdan en az 10 gün önce adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav giriş yerlerini ÖSYM AİS'ten öğrenebilecek. YKS'nin bu üç oturumuna katılan öğrenciler, bu oturumlardan aldıkları puanlarla üniversite tercihlerini yapacaklar.

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS üniversite sınavı iptal olur mu?

    2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS üniversite sınavı iptal olur mu? Üniversite sınavları için geri sayım yapan öğrenciler sınav tarihi ve sınavların iptal olup olmayacağını araştırıyor. TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle YKS tarihi değişikliğe uğramıştı.

    ÜNİVERSİTE SINAVI İPTAL OLUR MU?

    Vaka sayıları yükselmediği takdirde bu yılki üniversite sınavının iptal olması beklenmiyor.

    2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

    Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

    ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.

        YKS SINAV SÜRESİ!

        Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 dakika

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 135 dakika

        Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika

        SINAVDA ÇIKACAK SORULAR!

        Birinci oturum olarak bilinen Temel Yeterlilik Testinde (TYT) öğrencilere 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü) 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri sorusu yöneltilecek. Fen Bilimleri alanında adaylara 7 Fizik, 7 Kimya ve Biyolojiden 6 soru sorulacak.

        İkinci Oturum Alan Yeterlilik Testinde Türk Dili ve Edebiyatından 25 soru, Coğrafya-1'den 6 soru, Tarih-1'den 10 soru, Matematik dersinden 40 soru, Coğrafya-2'den 11 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 6 soru yöneltilecek. Ayrıca Felsefe grubundan ( Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12 soru sorulurken Tarih-2'den 11 soru sorulacak.

        Yabancı Dil Testinde ise öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek.
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