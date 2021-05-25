2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS üniversite sınavı iptal olur mu? Üniversite sınavları için geri sayım yapan öğrenciler sınav tarihi ve sınavların iptal olup olmayacağını araştırıyor. TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle YKS tarihi değişikliğe uğramıştı.
ÜNİVERSİTE SINAVI İPTAL OLUR MU?
Vaka sayıları yükselmediği takdirde bu yılki üniversite sınavının iptal olması beklenmiyor.
2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.