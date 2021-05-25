2021 üniversite sınavı ne zaman yapılacak? 2021 YKS üniversite sınavı iptal olur mu? Üniversite sınavları için geri sayım yapan öğrenciler sınav tarihi ve sınavların iptal olup olmayacağını araştırıyor. TYT ve AYT ve YDT oturumları ÖSYM'nin belirlediği tarihlerde gerçekleşecek. Geçtiğimiz sene pandemi koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle YKS tarihi değişikliğe uğramıştı.