Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 24.05.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2021 09:17
    ABONE OL

    sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika bu hafta açıklanır mı?

    için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen ancak açıklanmayan ALES sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Sınava giren adaylar; 2021 ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, 2021 ALES sonuçları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    ALES 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı?

    ÖSYM son dakika ALES sonuçları açıklaması bekleniyor. ALES 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sınavına giriş yapan adaylar için geçtiğimiz hafta sonuçların açıklanması beklentisi vardı. Ancak beklenen olmadı ve açıklama gelmedi. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

    Önceki yıllarda ALES puanını kullanıp geçerlilik süresi 3 yıl olarak biliniyordu. Fakat yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen değişiklik ile beraber, günümüzde 5 yıl boyunca ALES puanını kullanmak mümkün. Sınava girişten itibaren 5 yıl sonraki sınava kadar aynı puan ALES için değerlendirilebilir.

    Okutman, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim ile öğretim planlamacısı gibi birçok bölüm kapsamında kariyer planlaması adına ALES puanı kullanılır. 2020 yılı itibariyle de 5 yıl süreli olarak ALES puanını değerlendirmek mümkün. Böylece lisansüstü eğitim için gerekli olan puan elde edilebilir ve 5 yıl süreyle istenildiği zaman kullanılabilir.

    2017 yılında alınan karar sayesinde artık ALES puanı elde eden pek çok kişi, bu puanı 5 yıl süreyle kullanma hakkını elde edebiliyor. Böylece bir daha sınava girmeye gerek olmadan, daha sonraki yıllarda gerçekleştirilecek lisansüstü eğitim noktasında kullanmak mümkün hale geliyor. Bu doğrultuda 3 yıldan 5 yıla çıkarılan geçerlilik süresi sayesinde, farklı meslek gruplarına göre lisansüstü eğitim noktasında kullanılabilir.

        ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ALES/1 sonuçları ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayabilecek.

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'ninhttps://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

        ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        ALES SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2021-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının bir kısmı yayımlandı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, dün yapılan 2021-ALES/1 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Demokrasi şehitlerine vefa!
        Haberler Eğitim ALES 2021 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika ALES sonuçları bu hafta açıklanır mı?