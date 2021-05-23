Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz.

Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.



SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU

Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.