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    • Eğitim
    • 23.05.2021 23:16
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    • 23.05.2021 23:25
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    ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı 'tan flaş açıklama

    Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı , eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sorusunun yanıtını veren Selçuk, Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu. İşte Selçuk'un o açıklamaları...

    LGS ertelenecek mi?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sorusunun yanıtını veren Selçuk, Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar.

    Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum.

    Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz.

    Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.

    SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU
    Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.

    ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİ
    Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum.

    Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.

    Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.

    KURSLARIN DURUMU
    31 Ağustos'tan beri LGS ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.

        MEB KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMADI
        Bizim ana görevlerimizden birisi de ailelere seçenekler sunmak. Milli Eğitim Bakanlığı kimseyi yalnız bırakmadı.

        LGS ERTELENECEK Mİ?
        LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil.

        BAŞARILI ÖĞRENCİ NASIL OLUNUR?
        Disiplini olan, ödevlerini düzenli yapan ve özellikle çok kitap okuyan çocuklar nerede olurlarsa olsunlar başarılı olurlar.

        Türkiye'de yapılan araştırmalarda aynı zamanda spor ve sanat ile uğraşan çocuklar daha başarılı oluyor.

        ÖĞRETMEN ATAMALARI
        Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar. Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkânları aslında" dedi.

        MERAK ETMESİNLER
        "Öğretmen atamalarının sürekli gündemlerinde olduklarını anlatan Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkânlar dâhilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler" ifadelerini kullandı.

        "ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİMİYLE OLUR"
        Adaylık kaldırma sınavında iyileştirmeler ve geliştirmeler olacak. Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenimiz katıldı. Adaylık kaldırma sınavı yasayla ilgili bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir karar değil. Meclisimizin yetkisi dâhilinde. Bu geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sorular değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Adaylık kaldırma sınavı maddesi, kanun değişikliğiyle değişebilir.

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        Haberler Eğitim LGS ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş açıklama