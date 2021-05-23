Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
LGS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği sorusunun yanıtını veren Selçuk, Öğretmen atamalarıyla ilgili de konuştu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Benim davam, çocuk davasıdır. Her bir çocuk, kendimizin sağlamamızı yapmamızı sağlar.
Sürekli geleceğe atıfta bulunmak, anı ıskalamak gibi bir şey. Ben şimdiyi çok önemsiyorum.
Doğru ile yanlışın ikna süreci yaşanmadan, doğru kendisini doğal olarak gösterir. Biz her çocuğun kendi doğasına uygun olanı bulmasına yardım etmeliyiz.
Öğretmenlerimiz ve annelerimiz için zor bir dönem. Bunun farkındayız. Uzaktan eğitim çok zor ve yorucu.
SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU
Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık.
ÇOCUKLARIN EĞİTİM SÜRECİ
Çocuklar soru çözebilir ama sorun çözemezler. Bizim amacımız sorun çözme ile ilgilenmek. O yüzden atölyeleri çok önemsiyorum.
Çocuklarımın neye yatkın olduğuna baktım ve yatkın olmadığı bir şeye zorlamamaya çalıştım. Bir kişi yatkın olduğu alanda ilerlerse emin olsunlar orada muvaffak olur.
Benim için önemli olan çocukların sosyal ve duygusal gelişimi. Akademik gelişimi her halükarda hallederiz.
KURSLARIN DURUMU
31 Ağustos'tan beri LGS ve üniversiteye hazırlık kurslarıyla ilgili destekleme yetiştirme kursları, sınava giren her öğrencinin yüz yüze ders alabilme imkanına sahip olsun diye sürekli açık tutuldu.