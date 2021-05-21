MEB 4. sınıf ve ortaokul sınavları ne zaman? 2020-2021 ortaokul sınavları zorunlu mu?

MEB 4. SINIF VE ORTAOKUL SINAVLARI ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı: