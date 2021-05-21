MEB 4. sınıf ve ortaokul sınavları ne zaman? 2020-2021 ortaokul sınavları zorunlu mu?

MEB 4. sınıf ve ortakoul sınavları ne zaman? MEB ortaokul sınavları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı 4. sınıf ve ortaokul sınavlarına ilişkin açıklama yaptı. Öğrenciler sınavlara katılımın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. Bakanlığın açıklamasında, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ikinci dönemin sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacağı belirtildi.
MEB 4. SINIF VE ORTAOKUL SINAVLARI ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.
Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı:
"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."
SINAV NOTU OLMAYANLAR
Bakanlığın açıklamasında, ikinci dönem sınav notu olmayan öğrenciler için ikinci dönemin sınavlarına katılıp katılmama hususunda öğrencilere tercih hakkı sunulacağı, isteyen öğrenciler için sınav yapılacağı kaydedildi.