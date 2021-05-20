5, 6, 7 ve 8. sınıflar MEB kazanım testleri 2021! 3.000 soruluk 7. ve 8. ünite testler erişime açıldı!

EŞLEŞTİRME VE BULMACALAR DA VAR!



Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 9 fasikül erişime açıldı.

6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."