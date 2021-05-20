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    • Eğitim
    • 20.05.2021 14:39
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    • 20.05.2021 14:39
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    , , ve 8. sınıflar 2021! 3.000 soruluk 7. ve 8. ünite testler erişime açıldı!

    , , ve 8. sınıflar yayınlandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 41 fasikülde toplam 3 bin soru yeralıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciler için hazırladığı özel çalışma fasiküllerini yayınlamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul öğrencileri için kaynak oluşturacak çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin yayımlandığını açıkladı. İşte ortaokul öğrencileri için MEB kazanım testleri!

    takvim.com.tr
    5, 6, 7 ve 8. sınıflar MEB kazanım testleri 2021! 3.000 soruluk 7. ve 8. ünite testler erişime açıldı!

    Ortaokul MEB kazanım testleri 7. ve 8. ünite çalışma fasikülleri açıklandı. 5, 6, 7 ve 8. sınıflar 2021 MEB kazanım testlerine haberimizden ulaşabilir ve testleri çözmeye başlayabilirsiniz. LGS sınavlarına hazırlanacak öğrenciler için MEB kaynak kitaplar ve testler yayınlamaya devam ediyor. Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere yer verildi. İşte MEB kazanım testleri!

    5, 6, 7 VE 8. SINIFLAR MEB KAZANIM TESTLERİ!

    MEB'den yapılan yazılı açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla yıl içinde kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için ilk altı üniteyi kapsayan çalışma fasikülleri gibi çok çeşitli kaynağın hazırlanarak öğretmen ve öğrencilerle paylaşıldığı belirtildi.

    Ortaokul öğrencileri için yıl içinde üniteler tamamlandıkça yayımlanan çalışma fasiküllerinin 7. ve 8. ünitelerinin "meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinde erişime açıldığı bildirilen açıklamada, fasiküllerin 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, 8. sınıflar için T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandığı kaydedildi.

        EŞLEŞTİRME VE BULMACALAR DA VAR!

        Fasiküllerde çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme ve bulmaca gibi etkinliklere de yer verildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "8. sınıf düzeyinde 8 Türkçe, 4 fen bilimleri ve 4 T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük fasikülü olmak üzere 16 fasikül hazırlandı. 7. sınıf öğrencilerine yönelik 5 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 9 fasikül erişime açıldı.

        6. sınıf düzeyinde 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül ve 5. sınıf düzeyinde ise 4 Türkçe, 2 fen bilimleri ve 2 sosyal bilgiler fasikülü olmak üzere 8 fasikül hazırlandı. Hazırlanan 41 fasikülde 3 bin soru yer alıyor."
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