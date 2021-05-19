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    • Eğitim
    • 19.05.2021 11:17
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    • 19.05.2021 11:17
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    2021 açıklandı mı? ÖSYM takvimi ?

    açıklandı mı? 2021 ? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları üniversiteye girmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler tercih sonuçlarına göre başarılı olup olmadığını öğrenecek. Peki 2021 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

    takvim.com.tr
    2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

    2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamladı.

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    30 Nisan 2021 tarihinde başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs 2021 saat 23.59'da sona erecek.

    Milli Savunma Üniversitesi'nden tercih sonuçları ile alakalı kesin bir tarih verilmedi. Geçen yıl sonuçlar temmuz ayının ikinci haftasında ilan edilmişti. 2021 MSÜ tercih sonuçları ise yine temmuz ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

    TERCİHLER NASIL YAPILIR?

    ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

    Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.

        TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

        KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
        2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
        2021-MSÜ Sözel Puanı
        DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
        HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

        Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
        Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan
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