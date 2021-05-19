2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamladı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
30 Nisan 2021 tarihinde başlayan tercih işlemleri 19 Mayıs 2021 saat 23.59'da sona erecek.
Milli Savunma Üniversitesi'nden tercih sonuçları ile alakalı kesin bir tarih verilmedi. Geçen yıl sonuçlar temmuz ayının ikinci haftasında ilan edilmişti. 2021 MSÜ tercih sonuçları ise yine temmuz ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.
TERCİHLER NASIL YAPILIR?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar.