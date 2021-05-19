2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM takvimi MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2021 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM takvimine göre Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini tamamladı.