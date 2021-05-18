Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının açıldığını duyurdu.

Twitter üzerinden açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Meslektaşlarımız için öncelikli Kovid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı.Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkânı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla..." ifadelerine yer verdi.

"YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Kocai "Bugün aşı kampanyasında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenlerimizi aşı programına almıştık. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenlerimizi aşılamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.