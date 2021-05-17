MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih döneminde son saatlere girilirken, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler!
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanırken bu yıl da sonuçların Temmuz ayının birinci veya ikinci hafta açıklanması bekleniyor.
Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.
Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.
TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ
KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
2021-MSÜ Sözel Puanı
DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan