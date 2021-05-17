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    • Eğitim
    • 17.05.2021 14:07
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    • 17.05.2021 14:07
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    ne zaman açıklanacak? 2021 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı?

    2021 açıklandı mı? açıklanacak? Milyonlarca öğrenci, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine girmek için sınavlarını tamamladı ve tercih işlemlerini yapıyor. MSÜ hayali kuran öğrenciler MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 MSÜ tercih sonuçları adaylar tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih döneminde son saatlere girilirken, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da yanıt aranıyor. İşte tercih dönemine ilişkin merak edilen bilgiler!

    MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanırken bu yıl da sonuçların Temmuz ayının birinci veya ikinci hafta açıklanması bekleniyor.

    Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

    Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.

    TERCİHLERDE KULLANILACAK PUAN TÜRLERİ

    KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
    2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı
    2021-MSÜ Sözel Puanı
    DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı
    HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı


    Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
    Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
    Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Genel Puanı
    Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

        GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANAN TABAN PUANLAR

        MSÜ TABAN PUANLARI- KADIN ADAYLAR HAVA HARP OKULU

        Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 357,930

        KARA HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

        DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 349,45152

        KARA HARP OKULU Puan Türü:EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

        MSÜ TABAN PUANLARI- ERKEK ADAYLAR

        HAVA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

        KARA HARP OKULU Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        DENİZ HARP OKULU Puan Türü:SAYISAL Taban Puan: 276,91794

        KARA HARP OKULU Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420
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