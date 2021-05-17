MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Temmuz'da açıklanırken bu yıl da sonuçların Temmuz ayının birinci veya ikinci hafta açıklanması bekleniyor.

Okul türüne göre belirlenen taban puanlar ve adayların ilgili 2021-MSÜ puan türündeki sırasına göre 2'nci Seçim aşamalarına çağrılması ile ilgili bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapılacak olup sınav çağrıları Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığınca https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Sınava çağırılan adaylar, sınava başvuru yaparken / tercih yaparken verdikleri cep telefonlarından bilgilendirilecektir. Bu nedenle adayların iletişim bilgilerinin doğru olması ve özellikle cep telefon numaralarının güncel olması çok önemlidir.