Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Selçuk "20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var." dedi.

Selçuk yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin de merak edilenleri yanıtladı.

Selçuk'un açıklamaları şu şekilde:

OKULLARIN AÇILMASI KONUSUNDA BİLİM İNSANLARINA DANIŞIYORUZ

Bilim insanlarına danışıyoruz. Onlar okulları ne zaman açabilirsiniz diyorlarsa okulları açıyoruz. Köy okullarını ve ana okullarını hep açık tutmaya çalıştık.

EK ATAMA OLACAK MI?

Bize düşen onlara düşen bu hakkı teslim etmek için daha çok çalışmak. Uzun yıllar boyunca AK Parti döneminde 40 bin atama yapıldı. Bu sene salgın koşulları nedeniyle 20 bin ile sınırlı kaldı. Bunun artması noktasında arzumuz ve başvurumuz var. Bu talepler devam ediyor. Bütçe imkanları çerçevesinde ne yapılabilirse yapacağız.

Engelli öğretmenlerin atanmaları konusunda da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.

KORONAVİRÜS SALGINI ETKİSİNDE EĞİTİM

"Böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. OECD ve Google verileri açısından mutlu oluyoruz. Bu çabaları ortaya koymak bizim mutlu ediyor."

NEDEN MARLON BRANDO?

20yearschallenge etiketiyle herkesin 20 yıl önceki fotoğraflarını paylaştığı akımda Bakan Selçuk Marlon Brando'nun fotoğrafını paylaşmıştı.

"Herkes kendi fotoğrafını paylaşıyor ama ben hem bu 'challenge' muhabbetine dikkat çekmek hem de küçük bir gülümseme olsun küçük bir nükte olsun istedim. Bugünlerde hepimizin gülmeye ihtiyacı var."

İL DIŞI TAYİNLERDE SON DURUM

2021 yılı yer değiştirme işlemleri zamanı geldiğinde yapılıyor. 3 ayrı atama pozisyonu söz konusu. Temmuz ayında başlayarak Ağustos ayı sonuna kadar planladık. Haziran ayı içinde duyurulacak.

SINAVLAR İPTAL OLACAK MI?

Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız.