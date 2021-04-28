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    • Eğitim
    • 28.04.2021 12:34
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    • 28.04.2021 12:44
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    SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı? 'ten karar çıktı! 17 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim ve online sınav

    Son dakika haberleri... , üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi.

    İHA
    YÖK üniversitelerle ilgili kararını duyurdu

    YÖK, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan "tam kapanma" ile ilgili üniversitelere yazı gönderdi. YÖK tarafından konu hakkında üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

    "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.00'den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi,

    yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrim içi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."
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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten karar çıktı! 17 Mayıs'a kadar uzaktan eğitim ve online sınav