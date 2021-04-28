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    • Eğitim
    • 28.04.2021 14:22
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    • 28.04.2021 14:22
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    ? MEB son dakika duyurdu! ?

    na ilişkin son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavları çevrim içi yapıldığı belirtilerek 3. dönem sınavlarına dair önemli bir açıklama yapıldı. Peki, ? ? İşte merak edilenler...

    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili yapılan son açıklamalar merakla takip ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının tarihleri açıklandı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihlerinde yapılabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? İşte detaylar...

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.

    Bakanlığın 2021 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının 3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacağının bildirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021'de başlamıştır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine bu tarihler arasında ara verilecek.

        İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek.

        Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artış nedeniyle açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavlarının 3 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 7 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak yapılması uygun görülmüştür."
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