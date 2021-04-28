AÖL 3. dönem sınavlarıyla ilgili yapılan son açıklamalar merakla takip ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavlarının tarihleri açıklandı. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihlerinde yapılabilecek. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı olacak? İşte detaylar...

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.