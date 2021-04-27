ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ALES sınavı için duyuru yaptı!

ALES ertelendi mi? 2 Mayıs ALES ne zaman yapılacak? Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte gözler ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara çevrildi. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle sınavların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. En yakın tarihli sınav olan 2021 ALES ertelendi mi? İşte ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama!
ALES ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM: "İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında 2 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1'e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır."
ALES KİMLER GİREBİLİR?
ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.
Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında değerlendirirsek sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES'in geçerlilik süresi resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.