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    • Eğitim
    • 26.04.2021 11:11
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    • 26.04.2021 11:11
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    bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

    2021 yılında da sık sık sorgulanıyor. Binlerce AÖF öğrencisinin giriş yaptığı sınavlar 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınavların tamamlanmasının ardından AÖF sınav sonuçları için sık sık araştırma yapılıyor. Derslerden kaç puan aldığını merak eden öğrenciler ve sorusuna cevap arıyor.

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

    AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021'de tamamlanan AÖF sınavlarının ardından öğrenciler vize sınavlarında kaç puan aldığını merak ediyor. Bu hafta sonuçların açıklanmasına yönelik beklenti oluşurken, AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

    AÖF SINAV SONUÇLARI 2021!

    Bir önceki sınavlar 25 Ocak'ta tamamlanmış ve 30 Ocak'ta açıklanmıştı. Buna göre sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Ancak net bir tarih bilgisi henüz verilmiş değil.

    AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

    Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.

    AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

    Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.

    KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

    Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.

        AÖF DERS GEÇME NOTU NASIL HESAPLANIR?

        Açıköğretim Fakültesi'nde vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır. Örnek vermek gerekirse:

        Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

        Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

        Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.

        AÖF HARF PUANI NEDİR?

        Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.
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        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?