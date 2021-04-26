AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021'de tamamlanan AÖF sınavlarının ardından öğrenciler vize sınavlarında kaç puan aldığını merak ediyor. Bu hafta sonuçların açıklanmasına yönelik beklenti oluşurken, AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı?
AÖF SINAV SONUÇLARI 2021!
Bir önceki sınavlar 25 Ocak'ta tamamlanmış ve 30 Ocak'ta açıklanmıştı. Buna göre sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Ancak net bir tarih bilgisi henüz verilmiş değil.
AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.
AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde ders geçme notu 30'dur. 30'un altında kalan her not, FF alarak doğrudan kalacak, 30'un üzeri ise çan eğrisine girerek harf notu alacak ve genel ortalamaya göre koşullu veya doğrudan geçmiş olacaktır.
KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?
Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.