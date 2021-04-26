AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 AÖF sınav sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI 2021!

Bir önceki sınavlar 25 Ocak'ta tamamlanmış ve 30 Ocak'ta açıklanmıştı. Buna göre sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Ancak net bir tarih bilgisi henüz verilmiş değil.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.