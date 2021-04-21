Lise sınavları iptal mi oldu? 2021 2. dönem lise sınavları ertelendi mi, online mı yapılacak?

Lise sınavları ertelendi mi? 2021 2. dönem lise sınavları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflardaki 2. dönem ilk sınavları ertelenmişti. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte sınavların online yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konuların başında geliyor. Peki lise sınavları iptal mi oldu? Lise sınavları online mı yapılacak?
LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Lise sınavlarının ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, liselerde hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz günlerdee MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!
Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.
12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.