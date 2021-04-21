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    • Eğitim
    • 21.04.2021 15:02
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    • 21.04.2021 15:02
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    iptal mi oldu? 2021 2. dönem , online mı yapılacak?

    2021 2. dönem ertelendi mi? ? Uzaktan eğitim modeline yeniden geçilmesiyle birlikte merak edilen konu lise sınavları iptal mi oldu? Milli EĞitim Bakanı Ziya Selçuk sınavların geleceğine ilişkin bilgiler vermişti. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları için tarih bilgisi geldi.

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi oldu? 2021 2. dönem lise sınavları ertelendi mi, online mı yapılacak?

    Lise sınavları ertelendi mi? 2021 2. dönem lise sınavları için açıklamalar yakından takip ediliyor. Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflardaki 2. dönem ilk sınavları ertelenmişti. Uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte sınavların online yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konuların başında geliyor. Peki lise sınavları iptal mi oldu? Lise sınavları online mı yapılacak?

    LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

    Lise sınavlarının ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, liselerde hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

    Geçtiğimiz günlerdee MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.

    UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ!

    Mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12'nci sınıflar hariç, meslek, alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecek.



    Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecek.

    12'nci sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencilerine yönelik zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecek.

        Öte yandan, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12'nci sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12'nci sınıflarında yüz yüze, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecek.

        Bu kapsamda 12'nci sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için de veli talebi doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim sürdürülecek.

        Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde veya hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacak.



        Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle, diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edecek.
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        Haberler Eğitim Lise sınavları iptal mi oldu? 2021 2. dönem lise sınavları ertelendi mi, online mı yapılacak?