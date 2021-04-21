Lise sınavları iptal mi oldu? 2021 2. dönem lise sınavları ertelendi mi, online mı yapılacak?

LİSE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Lise sınavlarının ertelenmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, liselerde hazırlık sınıfı dahil olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıfların sınavları 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayacak. Sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerdee MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "Liselerde yüz yüze hazırlık, 9, 10, 11'inci sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacaktır. 12'nci sınıfların sınavları devam edecek olup, 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır" ifadelerine yer verilmişti.