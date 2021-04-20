23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan Cuma günü EBA ders olacak mı?

23 Nisan canlı ders var m? 23 Nisan Cuma EBA'da canlı ders durumu sorgulanıyor. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle okullarda tören yapılmayacak. 23 Nisan'ın takvimde resmi tatil olması nedeniyle öğrenciler okula gitmeyecek. Uzaktan eğitim alan öğrenciler de EBA'da durumun nasıl olacağını merak ediyor.