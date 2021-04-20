23 Nisan canlı ders var mı? 23 Nisan Cuma günü EBA ders olacak mı?

23 Nisan canlı ders var m? 23 Nisan Cuma EBA'da canlı ders durumu sorgulanıyor. Ulusal bayramlarımızdan birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da tüm coşkusuyla kutlanacak. Pandemi koşulları nedeniyle okullarda tören yapılmayacak. 23 Nisan'ın takvimde resmi tatil olması nedeniyle öğrenciler okula gitmeyecek. Uzaktan eğitim alan öğrenciler de EBA'da durumun nasıl olacağını merak ediyor.
23 NİSAN TATİL Mİ?
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.
2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.
22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?
22 Nisan günü tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.
23 NİSAN CANLI DERS VAR MI?
Cuma günü uzaktan eğitim yapılmayacak. Aynı şekilde uzaktan eğitim için dersler de olmayacak.