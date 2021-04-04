MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yani bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? MSÜ 2021 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00'ten itibaren erişime açılmıştı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebildiler.
DEĞERLENDİRME
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir: