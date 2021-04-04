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    • Eğitim
    • 04.04.2021 13:33
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    • 04.04.2021 13:34
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    MSÜ 2021 sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. 4 Nisan 2021 yani bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, ’nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, ? ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    MSÜ 2021 sınav soru ve cevapları yayımlandı mı?

    MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? MSÜ sınavı 4 Nisan 2021 yani bugün gerçekleşti. Sınava giren adaylar sınav soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı. Bu noktada, Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav soru ve cevapları yayımlandı mı 2021? MSÜ 2021 soruları cevap anahtarı ne zaman açıklanır? İşte detaylar...

    MSÜ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

    MSÜ 2021 sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 14 Haziran 2020 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının soruları ve cevapları aynı gün saat 14.00'ten itibaren erişime açılmıştı.

    Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 14 Haziran 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebildiler.

    DEĞERLENDİRME

    Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:



        Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.



        Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

        Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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        Haberler Eğitim MSÜ 2021 sınav soru ve cevapları yayınlandı mı? MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?