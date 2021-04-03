MEB kazanım sınavı giriş nasıl yapılır? MEB kazanım testleri soru çözümleri açıklandı mı?

MEB kazanım sınavı giriş nasıl yapılır? 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıfların giriş yapacağı MEB kazanım testleri erişime açıldı. Sınavda yer alan soruların çözümleri Sakarya MEM Youtube kanalından görüntülenebilecek. Peki MEB kazanım testleri giriş nasıl yapılır?
MEB KAZANIM SINAVI GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Googleform üzerinden yürütülecek sınav tüm sınıflar için 3 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp 4 Nisan Pazar günü saat 00.00'da sona erecek.
Sınav Googleform üzerinden yapılacağı için öğrencilerin mutlaka gmail hesabı edinmeleri gerekiyor. Öğrenciler, http://sakaryaodm.meb.gov.tr başlantısından oturum açmaları gerekiyor.
MEB KAZANIM TESTLERİ SORU ÇÖZÜMLERİ AÇIKLANDI MI?
Soru çözümlerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilir ve Youtube kanalı üzerinden doğru çözümleri görüntüleyebilirsiniz.
MEB KAZANIM TESTLERİ SORU ÇÖZÜMLERİ