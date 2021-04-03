MEB kazanım sınavı giriş nasıl yapılır? MEB kazanım testleri soru çözümleri açıklandı mı?

MEB kazanım sınavı giriş nasıl yapılır? 4-5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıfların giriş yapacağı MEB kazanım testleri erişime açıldı. Sınavda yer alan soruların çözümleri Sakarya MEM Youtube kanalından görüntülenebilecek. Peki MEB kazanım testleri giriş nasıl yapılır?