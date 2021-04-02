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    • Eğitim
    • 02.04.2021 16:37
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    • 02.04.2021 16:37
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    ne zaman saat kaçta yapılacak? ?

    ne zaman saat kaçta yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi ? Sokağa çıkma yasağında uygulanacak Milli Savunma Üniversitesi sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler saat kaçta başlayacak sorusunun cevabını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç dakika sürecek?

    MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavı kaç dakika sürecek? Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek öğrencilerin belirleneceği sınav için geri sayım sürüyor. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrenciler sınav hazırlıklarını tamamladı. Sınavın süresi ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?

    MSÜ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.

    MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.

    MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA

    4 Nisan tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLUNACAK

        ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara girecek adaylar ile bu kişilerin yanında bulunan bir refakatçi ve sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Bu kapsamda adaylar, sınava giriş belgesini, sınav görevlileri ise ilgili sınava ait görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle sınav binalarına ulaşım sağlayabilecek.

        Adayların ve refakatçilerinin sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları, adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri gerekiyor.
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