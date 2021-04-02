MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı kaç dakika sürecek?

MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? MSÜ sınavı kaç dakika sürecek? Milli Savunma Üniversitesi'ne girecek öğrencilerin belirleneceği sınav için geri sayım sürüyor. Sınavda başarılı olmak isteyen öğrenciler sınav hazırlıklarını tamamladı. Sınavın süresi ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman saat kaçta başlayacak?
MSÜ SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar Günü 10.15'te başlayacak. Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek. Sınav salonuna saat 10.00'dan sonra giriş yapılmayacak.
MSÜ Sınav sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA
4 Nisan tarihinde uygulanacak olan MSÜ sınavı için giriş yerleri geçtiğimiz hafta açıklandı. ÖSYM AİS üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.