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    • 02.04.2021 10:18
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    MEB EKYS 2021 sonuçları açıklandı! 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

    14 Mart'ta yapılan 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen 2021 MEB-EKYS sonuçları erişime açıldı. Peki, MEB EKYS 2021 sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte detaylar...

    MEB EKYS 2021 sonuçları açıklandı!

    2021-MEB-EKYS sınavı 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilmiş ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapılan son dakika açıklamasına göre ÖSYM 2021 MEB EKYS sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki, MEB EKYS 2021 sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte merak edilenler...

    MEB EKYS 2021 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Aşağıda yer alan linke tıklayıp bilgilerinizi girerek MEB EKYS 2021 sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

    SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

    İşte merak edilenler;

    2021 EKYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

    2021 EKYS soruları ve cevap anahtarının yakında erişime açılması bekleniyor. 80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanacağı tahminler arasında yer alıyor.

    Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

        BAŞVURU/SINAV KURALLARI

        Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM'nin internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

        Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM'nin internet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM'nin internet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından
        başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında verilen şifre için ücret alınmaz.

        ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz.
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        Haberler Eğitim MEB EKYS 2021 sonuçları açıklandı! 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?