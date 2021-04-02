MEB EKYS 2021 sonuçları açıklandı! 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

2021-MEB-EKYS sınavı 14 Mart Pazar günü gerçekleştirilmiş ve gözler sonuçlara çevrilmişti. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yapılan son dakika açıklamasına göre ÖSYM 2021 MEB EKYS sonuçlarının açıklandığını belirtti. Peki, MEB EKYS 2021 sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 EKYS soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? İşte merak edilenler...
MEB EKYS 2021 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Aşağıda yer alan linke tıklayıp bilgilerinizi girerek MEB EKYS 2021 sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
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İşte merak edilenler;
2021 EKYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?
2021 EKYS soruları ve cevap anahtarının yakında erişime açılması bekleniyor. 80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanacağı tahminler arasında yer alıyor.
Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.