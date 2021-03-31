Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu toplantısında ilk olarak 2020 yılı kontenjanlarına ilişkin doluluk oranlarının durumu değerlendirildi.

ALINAN KARARLAR

Kurul'da daha sonra gündem maddelerine geçildi ve şu kararlar alındı:

"Öğretmenlik programlarıyla ilgili olarak geçen yılki uygulamalar sürdürülecek ve kontenjanlar artırılmayacak. Hukuk fakültelerinde ilgili üniversitenin boş kontenjanları da dikkate alınarak üniversite bazında kontenjanlar belirlenecek. Mühendislik alanlarında öne çıkan alanlar ve ülke ihtiyaçları göz önünde bulundurularak toplam kontenjan azaltılacak. Sağlık alanlarında yeni kurulan fakülteler ve programlar dahil olmak üzere toplam kontenjanların belirlenmesine, tedrici olarak da bazı alanlarda kontenjan düşürülmesine devam edilecek. İlk ve acil yardım gibi ön lisans programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesiyle ilgili olarak paydaşların da görüşü alınarak standartlar geliştirilecek.