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    • Eğitim
    • 24.03.2021 12:58
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    • 24.03.2021 12:58
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    MEB yapılacak? 2021 yılı 2. dönem sınav takvimi...

    (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıtları ve ders seçme işlemleri tamamlandı. Bu bağlamda açık lise için kayıtlarını tamamlayan öğrenciler 2. dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2. döneme dair merak edilen sorulara dair önemli açıklama yapıldı. Peki, MEB yapılacak? İşte açık lise 2021 yılı 2. dönem sınav takvimi...

    AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

    Açık lise üzerinden eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler 2. dönem sınav tarihlerini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Peki, MEB AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 2021 yılı 2. dönem sınav takvimi açıklandı mı? İşte sınav takvimine dair detaylar

    AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

    İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt işlemleri 19 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

    Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabilecekler.

    Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacak.

    Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.

    2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.

    (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

    Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.

    AÖL DERS SEÇME NE ZAMAN BİTİYOR?

    MEB'in açıkladığı takvime göre, ders seçme işlemleri 19 Mart'ta sona eriyordu. Ancak sistem güncellemesi nedeniyle ders seçme işlemlerinin geçici bir süre kapatıldığı ve öğrencilere bir gün ek süre verileceği bildirildi.

    AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN? ONLINE MI?

    AÖL 2. dönem sınavları ise 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak. Pandemi nedeniyle 2. dönem sınavları da online yapılacak.

        KAYIT YENİLEME YAPACAKLAR DİKKAT!

        Öğrencilerin kayıtların son gününe kadar ders kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini ve dönem ders seçimlerinin son durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

        2020/1. Dönem kayıt yenileme ücreti ile ilgili olarak;

        a- Açık Öğretim Lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere öğrencilerimize tekrar açılmıştır. Bu tarihler arasında yatırılan kayıt yenileme ücretleri sistemde; "AÇIK ÖĞR. KUR.(ORTA-LİSE)1.DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." olarak görüntülenmektedir.

        b- 2020/1. Dönem kayıt yenileme ücretini yatıran öğrencilerimizin kayıtları, sistem tarafından otomatik olarak yenilenmektedir. Bazı öğrencilerimiz ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerimizin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerimizin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

        Ders seçimi ile ilgili olarak;

        a- Öğrencilerimiz ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerimizin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.

        b- Öğrencilerimizin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencimizin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerimize sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.

        c- Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerimizin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerimizin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerimizin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.

        AÇIK LİSE MEZUNİYET KREDİSİ KAÇ OLDU?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi. Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

        Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.
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        Haberler Eğitim MEB AÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise 2021 yılı 2. dönem sınav takvimi...