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    • Eğitim
    • 22.03.2021 13:46
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    • 22.03.2021 13:46
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    ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS açıklandı mı?

    2021 İOKBS açıklandı mı? ne zaman yapılacak sorularına yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5,6,7, 8, Hazırlık Sınıf, 9, 10 ve 11. sınıflara uygulanan bursluluk sınavlarına her yıl yüzbinlerce öğrenci katılıyor. Bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler burs almaya hak kazanıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zamna yapılacak? hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

    2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Ortaokul ve lise öğrencilerinin giriş yapabildiği bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınavda başarılı olmak için ter dökecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerini merak ediyor. İşte sınava ilişkin öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!

    BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    2021 Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da yapılacak ve sınav saat 10:00'da başlayacak. Sınav giriş yerleri sınavdan bir hafta önce ilan edilecek.

    Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.

    BURSLULUK SINAVI NEDİR?

    Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

    Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.

        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.
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