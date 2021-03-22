Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? 2021 İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?

2021 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınav yerleri açıklandı mı? Ortaokul ve lise öğrencilerinin giriş yapabildiği bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Sınavda başarılı olmak için ter dökecek adaylar sınavın ne zaman yapılacağını ve sınav yerlerini merak ediyor. İşte sınava ilişkin öğrencilerin merak ettiği sorunun yanıtı!
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2021 Bursluluk Sınavı 25 Nisan'da yapılacak ve sınav saat 10:00'da başlayacak. Sınav giriş yerleri sınavdan bir hafta önce ilan edilecek.
Bursluluk Sınav sonuçları ise 18 Haziran'da www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak.
BURSLULUK SINAVI NEDİR?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.