İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksiti yattı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aralık ayında ilk taksidi alan öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi, peki konuya dair duyuru yapıldı mı? İBB burslarının ikinci ve üçüncü taksitleri hesaplara ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan kimler yararlanabiliyor, kimler yararlanamıyor. İşte tüm detaylar…
İBB BURSLARI İKİNCİ TAKSİDİ YATTI MI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.
İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.
İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER
Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek