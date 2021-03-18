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    • Eğitim
    • 18.03.2021 11:51
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    • 18.03.2021 11:53
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    İBB burs ne zaman yatacak 2021? ? İstenen belgeler…

    Gündemde binlerce kişi İBB burs ne zaman yatacak 2021? Sorusuna yanıt arıyor. Üniversiteyi kazanan öğrenciler bunun heyecanını yaşarken bir yandan da eğitimlerinde büyük ekonomik destek sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl belli şartları taşıyan öğrencilere verilen burs hakkındaki bilgileri merak ediyor. Peki ? İstenen belgeler neler? İBB bursundan yararlanmak için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? Işte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    İBB burs ne zaman yatacak 2021?

    İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksiti yattı mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Aralık ayında ilk taksidi alan öğrencilerin gözü kulağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek açıklamaya çevrildi, peki konuya dair duyuru yapıldı mı? İBB burslarının ikinci ve üçüncü taksitleri hesaplara ne zaman yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan kimler yararlanabiliyor, kimler yararlanamıyor. İşte tüm detaylar…

    İBB BURSLARI İKİNCİ TAKSİDİ YATTI MI?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.
    İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

    İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

    Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

    Nüfus cüzdanı fotokopisi

    Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

    Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

    Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

    Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

    Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

    KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

    Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek

        İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuru Genel Koşulları
        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        İBB BURS HAKKINDAN YARARLANAMAYACAK OLAN KİŞİLER

        Açık öğretimde okuyanlar
        Uzaktan öğretim görenler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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        Haberler Eğitim İBB burs ne zaman yatacak 2021? İBB bursu ikinci taksiti yattı mı? İstenen belgeler…