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    • Eğitim
    • 18.03.2021 15:16
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    • 18.03.2021 15:16
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    ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir açıklandı mı?

    2021 ne zaman yapılacak? BİLSEM mülakat tarihleri öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı, bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç başladı.

    takvim.com.tr
    BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 BİLSEM mülakat tarihleri açıklandı mı?

    BİLSEM mülakat tarihleri belli oldu! 2021 BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman sorusu yanıt buldu ve öğretmen adayları için sınav takvimi duyuruldu. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde BİLSEM mülakatları ne zaman sorusunun yanıtı!

    BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.

    SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

    MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.

    Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

        SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ÖĞRETMENLER İÇİN SAĞLIK TEDBİRLERİ

        BİLSEM öğretmen mülakatları için MEB tarafından yayınlanan tedbirler şu şekilde:

        1- Sözlü sınavların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla sözlü sınav bina girişlerinde, Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır.

        2- Öğretmenlerin maske, yüz koruma siperliği gibi koruyucu ürünler kullanması zorunludur.



        3- Sözlü sınav giriş ve çıkışlarda öğretmenlerden imza alınacak olup hijyen tedbirleri kapsamında, öğretmenin yanında tükenmez vb. kalem bulundurması gerekmektedir.

        4- HES kodu kontrolünde riskli/az riskli görünen ve ateş ölçümü sonucunda yüksek ateşi tespit edilen öğretmenler sözlü sınava alınmayacak olup görevliler tarafından sağlık birimlerine ve Bakanlık yetkilisine bilgi verilecektir.

        5- COVID-19 salgınında alınan sağlık tedbirleri kapsamında karantinada bulunması ve/veya tedavi altında bulunması nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmen, Bakanlığımıza ulaştırmak üzere, mazeretini gösterir belge ile birlikte İl Millî Eğitim Müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaklardır.

        6- COVID-19 salgını tedbirleri nedeniyle sözlü sınava katılamayan öğretmenlerin hakları saklı kalacak olup gerekli bilgilendirmeler daha sonra yapılacaktır.

        BİLSEM MİLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından yapılacak sözlü mülakat sonuçları yani öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları 21 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak.

        BİLSEM MÜLAKAT TAKVİMİ
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