BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir 2021 BİLSEM mülakat tarihleri açıklandı mı?

BİLSEM mülakat tarihleri belli oldu! 2021 BİLSEM öğretmen mülakatları ne zaman sorusu yanıt buldu ve öğretmen adayları için sınav takvimi duyuruldu. Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde BİLSEM mülakatları ne zaman sorusunun yanıtı!
BİLSEM ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğretmen olarak atanabilmek için yapılacak sözlü sınavlar için süreç 15 Mart'ta başlıyor. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemler ile ilgili takvim, İl alan bazlı sözlü mülakat tarihleri MEB tarafından yayınlandı.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
MEB BİLSEM öğretmen alımı sözlü sınavı; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacak.
Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce "görevli izinli" sayılacak. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecek. Sözlü sınav, Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu'na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.