Açık lise (AÖL) 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kayıtları ve ders seçme işlemleri sürüyor. Açık liseye kayıt olmuş olan öğrencilerin kayıt işlemi otomatik olarak yapılmaktadır. 2. döneme dair merak edilen sorulara dair Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklama yapıldı. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte bilgiler...

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt işlemleri 19 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabilecekler.