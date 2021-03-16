Lise 1-2-3-4. sınavlar olacak mı? Ortaokullar sınav olacak mı? Sınavlar iptal mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere yazı gönderildi ve neler yazdığı milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından merak edilmeye başlandı. Peki yüzyüze eğitim ve sınavlara dair son gelişmeler neler? İşte detaylar…
ORTAOKUL VE LİSE SINAVLARI YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.