E-OKUL'A NEDEN GİRİLMİYOR?

e-Okul sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ara ara giriş yapılamıyor.E-Okul giriş problemi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun kesin bir çözümü bulunmazken, tarayıcı önbelleğinin silinmesi veya farklı bir tarayıcı ile deneme yapılması, alternatif bir çözüm yolu olacaktır.

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

