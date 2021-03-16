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    • Eğitim
    • 16.03.2021 13:08
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    • 16.03.2021 13:08
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    ? ? VBS ve öğrenci girişi…

    Gündemde yüzbinlerce öğrenci ve velisi ? ? Sorularının yanıtlarını merak ederek sıklıkla araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sunulan ve okulla ilgili pek çok bilgiye kolayca ulaşılabilmesi sağlanan sistemle ilgili sorun yaşayanlar bu sorunun nasıl ortadan kaldırılacağını merak eder oldu. Peki VBS ve öğrenci girişi nasıl yapılır? E-okul sisteminde sorun mu var? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    E-okul neden girilmiyor?

    E-okul neden girilmiyor? E-okula neden giriş yapılamıyor? VBS ve öğrenci girişi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi sisteme giriş yapamadığı için telaşlandı ve neden böyle bir sorunla karşılaşıldığını merak etti. Peki konuyla ildili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama geldi mi? E-okul'a neden giriş yapılamıyor, nasıl yapılır? Işte ayrıntılar…

    E-OKUL'A NEDEN GİRİLMİYOR?

    e-Okul sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ara ara giriş yapılamıyor.E-Okul giriş problemi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun kesin bir çözümü bulunmazken, tarayıcı önbelleğinin silinmesi veya farklı bir tarayıcı ile deneme yapılması, alternatif bir çözüm yolu olacaktır.

    E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

    70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

    85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        (https://takdir-tesekkur.hesaplama.net/)

        Yukarıda verilen link bilgilendirme amaçlıdır.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

        PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

        Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

        85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

        70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

        60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

        50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

        0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

        YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?

        Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

        Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

        Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.
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        Haberler Eğitim E-okul neden girilmiyor? E-okula neden giriş yapılamıyor? VBS ve öğrenci girişi…