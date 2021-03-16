E-okul neden girilmiyor? E-okula neden giriş yapılamıyor? VBS ve öğrenci girişi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Milyonlarca öğrenci ve velisi sisteme giriş yapamadığı için telaşlandı ve neden böyle bir sorunla karşılaşıldığını merak etti. Peki konuyla ildili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) bir açıklama geldi mi? E-okul'a neden giriş yapılamıyor, nasıl yapılır? Işte ayrıntılar…
E-OKUL'A NEDEN GİRİLMİYOR?
e-Okul sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle ara ara giriş yapılamıyor.E-Okul giriş problemi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. Sorunun kesin bir çözümü bulunmazken, tarayıcı önbelleğinin silinmesi veya farklı bir tarayıcı ile deneme yapılması, alternatif bir çözüm yolu olacaktır.
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi ile birlikte dönem notları kolaylıkla görüntülenebilmektedir. Öğrenciler ve velilerin sıklıkla takip ettiği e-Okul sistemine giriş https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx üzerinden yapılmaktadır. Bu sayfada iki giriş paneli bulunuyor. Öğrenciler ve velilerin e-Okul sistemini kullanabilmesi için bu iki panelden 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı alana gelmeleri gerekiyor. Öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası ile birlikte sisteme giriş yapılabiliyor.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,