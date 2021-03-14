MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınavı ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 23 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında başvuruların gerçekleştiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih verildi ve heyecan daha da arttı. Bir yandan sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar MSÜ sınav yerleri sorgulamasını sürdüyor. İşte ayrıntılar…
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda sınav yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır.
Bu kılavuz, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.
1.1. Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
1.2. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.