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    • Eğitim
    • 14.03.2021 18:47
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    • 14.03.2021 18:47
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    Binlerce kişi gündemde sıklıkla ? Sorusuna yanıt arıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı, peki ? Subay olmak isteyen binlerce gencin başvurduğu MSÜ sınav tarihi açıklandı ve araştırma konusu oldu. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sınav yerlerinin belip olup olmadığı da yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021?

    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınavı ne zaman? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. 23 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında başvuruların gerçekleştiği Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için tarih verildi ve heyecan daha da arttı. Bir yandan sınava nerede gireceklerini merak eden adaylar MSÜ sınav yerleri sorgulamasını sürdüyor. İşte ayrıntılar…

    MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda sınav yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

    MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

    2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır.

    Bu kılavuz, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

    1.1. Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
    1.2. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
    1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

        1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
        1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
        1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.

        SINAVIN KAPSAMI

        Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 135 dakikadır.

        MSÜ SINAVI HAKKINDA

        MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.
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        Haberler Eğitim MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021? MSÜ sınavı ne zaman?