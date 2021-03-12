Bu sene sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı sorularının cevabı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim - öğretim döneminde sınavlarının tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu sene sınıfta kalma var mı?
BU SENE SINIFTA KALMA VAR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmenliği kapsamında 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar sınıfta kalmayacak. Lakin diğer sınıflarda bu durum farklılık göstermektedir.
Yüz yüze eğitime geçiş yapılmasıyla birlikte okullarda sınavlarda yavaş yavaş başlatıldı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimine tabi tutulan binlerce öğrencinin ve bu öğrenciler velileri; covid-19 döneminde bir üst sınıfa yükselme veya bulunulan sınıfta kalma durumlarının nasıl olacağını merak etmekte. Ortaokul ve liselerde sınıf geçme için uygulanan kurallar birbirinden farklıdır.
Dünyayı etkisi altına alan salgın kapsamında dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla eğitim ve öğretim hayatlarına devam etmekte olan öğrenciler için geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. Derslerinde başarısızlık gösteren öğrencilerin ise sorumlu bir şekilde bir üst sınıfa geçişi gerçekleştirilmişti. Bu dönemde ise sınıfta kalıp kalmama durumunda bir değişikliğin olup olmadığı merak ediliyor. Yüz yüze eğitimin veli onayına bırakılması adına öğrencilerin devamsızlıktan dolayı bu sene sınıfta bırakılma işlemi gerçekleştirilmeyecek.
NOTLAR NASIL VERİLECEK?
Dönem başlangıcında uzaktan eğitim ile derslerine devam eden öğrenciler 2 Mart tarihinden sonrasında yüz yüze eğitime geçiş yapmıştır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin bu sene sınıfta kalma durumunun nasıl olacağı bu soruyu gündeme taşımıştır. Salgın nedeniyle geçtiğimiz dönemde sınıfta kalma durumu kaldırılmıştı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri ilk dönemde kaneleri ders etkinliklerinde gösterdikleri katılım ve sözlü notu ile almıştır. Lise öğrencileriyse birinci dönemde kane notları ikinci dönemde yapılması planlanan sınavlarla netleştirilecek.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda sınıfta kalma durumu söz konusu olmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ikinci dönemde yüz yüze yapılması planlanan sınavlar için tarih belirlendi. Bu tarihlerin başlangıcı ise 8 Mart olarak belirlendi.