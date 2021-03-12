Bu sene sınıfta kalma var mı? Liselerde sınıfta kalma olacak mı sorularının cevabı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni eğitim - öğretim döneminde sınavlarının tatil olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki liselerde sınıfta kalma olacak mı? Bu sene sınıfta kalma var mı?

BU SENE SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan İlköğretim Kurumları Yönetmenliği kapsamında 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıflar sınıfta kalmayacak. Lakin diğer sınıflarda bu durum farklılık göstermektedir.