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    • Eğitim
    • 11.03.2021 15:33
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    • 11.03.2021 15:33
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    Binlerce üniversite öğrencisi ? sorusunun yanıtını merak ederek gündemde sıklıkla araştırma yapıyor. Üniversite eğitimine ekonomik anlamdaki katkısının oldukça büyük olduğu İBB burslarının ilk taksidi Aralık 2020 tarihinde hesaplara yatmışmıştı, şimdi ise gözler diğer taksitlere çevrildi. Peki konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan açıklama geldi mi? ? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    İBB bursu ikinci taksiti yattı mı?

    İBB bursu ikinci taksiti yattı mı? İBB burs ikinci ödeme ne zaman 2021? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Peki bu imkandan kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? İlk taksidi ödenen eğitim desteğinin diğer taksitleri hangi aylarda yatacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği İBB bursu ne kadar ödeniyor? Merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    İBB BURSLARI İKİNCİ TAKSİDİ YATTI MI?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.
    İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

    İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER

    Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

    Nüfus cüzdanı fotokopisi

    Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

    Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

    Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

    Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

    Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

    KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

    Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek

        İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI

        Başvuru Genel Koşulları
        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

        İBB BURS HAKKINDAN YARARLANAMAYACAK OLAN KİŞİLER

        Açık öğretimde okuyanlar
        Uzaktan öğretim görenler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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        Haberler Eğitim İBB bursu ikinci taksiti yattı mı? İBB burs ikinci ödeme ne zaman 2021?