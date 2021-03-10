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    • Eğitim
    • 10.03.2021 09:58
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    • 10.03.2021 09:58
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    Gündemde en çok merak edilenlerin başında ? Sorusu geliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun zamandır online olarak devam eden eğitim ve sınavlar 1 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli olarak yüzyüze eğitime başladı. Şimdide ise milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Peki okulların kapanış tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Okullar Temmuz'da mı kapanacak?

    Okullar Temmuz'da mı kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı 2021? Sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni kontrollü normalleşmede iller koronavirüs risk durumuna göre dört gruba ayrıldı ve okullarda da bu yönde bir takvim çizildi. Peki Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk okulların kapanış tarihi ile ilgili neler söyledi? İşte son gelişmeler…

    2 TEMMUZ'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

    Bakan Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok. Eğitim takvimi 2 Temmuz'a kadar sürecek, karneler de bu tarihte verilecek." ifadelerini kullandı.

    SINAVLAR İPTAL Mİ?

    Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi.

        Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."

        YENİ KARARLAR ALINABİLİR!

        Bakan Selçuk açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

        Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

        Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp bu süreci bir haftaya yayalım, iki haftaya yayalım. Okullar kısmı kalsın, diğerlerini biraz sınırlayalım gibi yerer kararlar alabilir.

        KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

        Bakan Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar eğitim vermesine yönelik çalışmaların ardından, karnelerin ne zaman verileceğine dair oluşan soru işaretlerine açılık getirdi.

        Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

        Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.
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