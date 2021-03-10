Okullar Temmuz'da mı kapanacak? 2 Temmuz'da okullar kapanacak mı 2021? Sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve velisi tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Yeni kontrollü normalleşmede iller koronavirüs risk durumuna göre dört gruba ayrıldı ve okullarda da bu yönde bir takvim çizildi. Peki Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk okulların kapanış tarihi ile ilgili neler söyledi? İşte son gelişmeler…
2 TEMMUZ'DA OKULLAR KAPANACAK MI?
Bakan Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok. Eğitim takvimi 2 Temmuz'a kadar sürecek, karneler de bu tarihte verilecek." ifadelerini kullandı.
SINAVLAR İPTAL Mİ?
Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi.