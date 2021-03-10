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    • Eğitim
    • 10.03.2021 12:50
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    • 10.03.2021 12:50
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Her yıl binlerce öğrencinin eğitimlerine ekonomi katkı sağlamak için başvurduğu ? Konuyla ilgili açıklama geldi mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili açıklama yaptı mı? Üniversite öğrencilerinin yararlandığı İBB bursları ne kadar ve ne zaman ödeniyor? İşte detaylar…

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    İBB bursu ne zaman yatacak 2021?

    İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara ne zaman geçecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde yüzyüze eğitim yaşanamıyor olsa da İBB bursu ilk taksit Aralık ayında yapılmıştı, şimdi ise diğer taksitlerin ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki bu destekten kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler…

    İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.
    İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

    İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

    Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

    Nüfus cüzdanı fotokopisi

    Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge

    Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)

    Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

    Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu

    Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi

    KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe

    Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek

        İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Başvuru Genel Koşulları
        T.C. vatandaşı olmak
        Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *
        Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
        Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **



        Başvuru Yapamayacak Öğrenciler

        Açık öğretimde okuyanlar
        Uzaktan öğretim görenler
        Ücretli değişim programında bulunanlar
        25 yaşından büyükler
        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
        Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
        Yüksek lisans ve doktora öğrencileri
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        Haberler Eğitim İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara ne zaman geçecek?
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