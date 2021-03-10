İBB bursu ne zaman yatacak 2021? İBB bursu 2. taksit ödemeleri hesaplara ne zaman geçecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde yüzyüze eğitim yaşanamıyor olsa da İBB bursu ilk taksit Aralık ayında yapılmıştı, şimdi ise diğer taksitlerin ödeneceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki bu destekten kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler…
İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor.
İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.
İBB BURSU İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?
Üniversite yerleştirme belgesi/ara sınıflar için öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sabıka kaydı/disiplin cezası almadığına dair belge
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi maaş bordrosu vb.)
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu
Kendisi ve ailesi için ikametgah belgesi
KYK'dan burs almadığına dair belge ve özel kurumdan burs almadığını beyan eden dilekçe
Gelir Durumu Değerlendirme belgesinde yer verdiği beyanlarını belgelemek