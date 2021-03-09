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    • 09.03.2021 18:50
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    • 09.03.2021 18:52
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    Son dakika: ları online mı olacak? Açıklama geldi...

    Son dakika haberi... Açıköğretim Fakultesi () öğrencilerinin beklediği açıklama geldi. Ara Sınavlarının online olarak yapılacağı bildirildi.

    AÖF sınavları online yapılacak!

    Açıköğretim Fakultesi () öğrencilerinin günlerdir merakla beklediği Ara sınavlarına ilişkin haber üniversiteden geldi.

    AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YAPILACAK?
    Anadolu Üniversitesi, Bahar Donemi Ara sınavda Online olarak yapılacak. Sınav Tarihleri: 2. ve 6. yarıyıl için 10-11-12 Nisan 2021 4. ve 8. yarıyıl dersleri için: 17-18-19 Nisan 2021 aralığında yapılacağını duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları Çevrim içi (online) olarak 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan tarihleri arasında düzenlenecektir. Dönem Sonu Sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili karar alındığında açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Eğitim Son dakika: AÖF Bahar Donemi Ara Sınavları online mı olacak? Açıklama geldi...
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