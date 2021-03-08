Yurt genelinde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle illerin risk durumuna göre belirlenen seviyelerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitime başlandı.

İllerin COVID-19 risk kriterlerine göre orta ve düşük riskli illerde lise öğrencileri de aylar sonra ders başı yaptı.