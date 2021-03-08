Yurt genelinde, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme süreciyle illerin risk durumuna göre belirlenen seviyelerde 2 Mart'ta yüz yüze eğitime başlandı.
İllerin COVID-19 risk kriterlerine göre orta ve düşük riskli illerde lise öğrencileri de aylar sonra ders başı yaptı.
Liselerde, ilk dönem sınav yapılamadı ve öğrenciler karne alamadı.
SINAVLAR 3 HAFTA İÇİNDE TAMAMLANACAK
Birinci dönemden kalan sınavlar bugün itibarıyla 81 ilde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze yapılacak. Sınavlar üç hafta içinde tamamlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak.