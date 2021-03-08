Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için başvurular 23 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında alındı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday sınav yerleri hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda ise MSÜ 2021 sınav yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda sınav yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?
2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır.
Bu kılavuz, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.