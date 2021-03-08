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    • Eğitim
    • 08.03.2021 11:22
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    • 08.03.2021 11:22
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    MSÜ 2021 sınav yerleri açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

    MSÜ 2021 sınav yerleri adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavına katılım sağlayacak olan adaylar sınav yerleri hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. 135 dakika sürecek olan sınav 4 Nisan 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek. Peki, MSÜ 2021 sınav yerleri açıklandı mı? ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...

    MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

    Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı için başvurular 23 Ocak ile 23 Şubat tarihleri arasında alındı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday sınav yerleri hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Bu bağlamda ise MSÜ 2021 sınav yerleri açıklandı mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    MSÜ sınav yerleri için henüz bir açıklama yapılmadı. Bu bağlamda sınav yerlerinin bu ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

    MSÜ 2021 SINAVI NE ZAMAN?

    2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ), yapılacaktır.

    Bu kılavuz, 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ), başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ile 2'nci seçim aşamalarına başvuru, 2'nci seçim aşamaları ve aday yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

        1.1. Sınava başvurular, 27 Ocak-23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.
        1.2. Sınav, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacaktır.
        1.3. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.

        1.4. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
        1.5. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı tespit edilen adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.
        1.6. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri gerekmektedir.

        SINAVIN KAPSAMI

        Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 135 dakikadır.

            MSÜ SINAVI HAKKINDA

            MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.
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