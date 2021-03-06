KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre Mart ayı KYK burs kredi ödeme tarihleri!

KYK burs kredi ne zaman yatacak? Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredisi almaya devam ediyor. 650 lira olarak yatırılan ödemelerin Mart ayında ne zaman yatırılacağı da açıklandı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre değişiklik gösterecek. Peki Mart ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak?