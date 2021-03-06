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    • 06.03.2021 13:48
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    • 06.03.2021 13:48
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    kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre Mart ayı tarihleri!

    kredi ne zaman yatacak? Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs ve kredilerinden faydalanıyor. Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler için Mart ayı ödemeleri de bugün itibariyle başladı. T.C. kimlik numarasına göre tarihleri değişiklik gösteriyor. Peki KYK burs kredi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri!

    takvim.com.tr
    KYK burs kredi ne zaman yatacak? T.C. kimlik numarasına göre Mart ayı KYK burs kredi ödeme tarihleri!

    KYK burs kredi ne zaman yatacak? Üniversite öğrencileri KYK burs ve kredisi almaya devam ediyor. 650 lira olarak yatırılan ödemelerin Mart ayında ne zaman yatırılacağı da açıklandı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son rakamına göre değişiklik gösterecek. Peki Mart ayı KYK burs kredi ne zaman yatacak?

    KYK BURS KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladığını duyurdu.

    T.C KİMLİK NUMARASINA GÖRE TARİHLER!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mart ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi. Mart ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 mart tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak. TC Kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Mart'ta, '2' olanlar 7 Mart'ta, '4' olanlar 8 Mart'ta, '6' olanlar 9 Mart'ta, '8' olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.

    KYK burs başvurusunda bulunan; yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri KYK bursu alabiliyor.

        KYK BURSU NE KADAR?

        2021'de kredi ve ya burs 650 lira olarak yatırılıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak 2021 ayından itibaren yüksek lisansta bin 300 lira, doktorada bin 1950 lira olarak uygulanacak.
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