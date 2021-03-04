MEB kazanım testleri 5.6.7.8 sınıf! Mart ayı MEB ortaokul çalışma testleri yayınlandı!

Bu kapsamda, 8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 matematik, 4 fen bilimleri ve 3 T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olmak üzere 14; 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 10; 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 9 ve 5. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri, 2 sosyal bilgiler olmak üzere 9 fasikül hazırlandı.