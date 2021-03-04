MEB kazanım testleri 5.6.7.8 sınıf! Mart ayı MEB ortaokul çalışma testleri yayınlandı!

5.6.7.8 sınıf MEB kazanım testleri yayınlandı. Mart ayı MEB kazanım testleri ortaokul öğrencileri için paylaşıldı. Öğrenciler bu testler sayesinde LGS sınavına hazırlıklarını devam ettirebilecek. Toplamda 2 bin 800 soru içeren 42 fasikül yayınlandı. İşte, 5.6.7.8. sınıf MEB kazanım testleri!
MEB KAZANIM TESTLERİ YAYINLANDI!
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların derslerindeki ilk dört üniteleri kapsayan 14 bin 200 soruluk 192 çalışma fasikülün ardından beşinci ünitenin fasikülleri de öğrencilere sunuldu.
Çalışma fasikülleri, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki derslerin her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı.
İşlenen konular pekiştirilerek öğrenmeyi kalıcı hale getirecek ve öğrencilerin farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlanan fasiküllerde, çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi eğlenceli etkinliklere de yer verildi.
Bu kapsamda, 8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 matematik, 4 fen bilimleri ve 3 T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olmak üzere 14; 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 10; 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 9 ve 5. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri, 2 sosyal bilgiler olmak üzere 9 fasikül hazırlandı.