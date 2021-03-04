Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 04.03.2021 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2021 09:37
    ABONE OL

    için MEB açıklaması geldi! AÖL ne zaman açıklanacak? ?

    AÖL ne zaman açıklanacak sorusuna Açık Lise öğrencileri yanıt arıyor. açıklandı mı? MEB tarafından düzenlenen Açık Lise sınavlarına her dönem binlerce öğrenci giriş yapıyor. Sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama gelmişti. Peki, ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖL sonuçları için MEB açıklaması geldi! AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları açıklandı mı?

    AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açık Lise sınav sonuçları için heyecan dorukta. 25 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında yapılan sınavların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler sonuçların ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sonuçlara itiraz süreciyle ilgili bilgiler verildi.

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    1 Mart'ta sona eren sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Tahminlere göre 15 Mart'ta sonuçlar açıklanabilir.

    MEB'DEN SINAV SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

    Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır.

    Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

        Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Eğitim AÖL sonuçları için MEB açıklaması geldi! AÖL Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları açıklandı mı?