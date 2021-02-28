Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi. 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Bakan Selçuk, 'Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.