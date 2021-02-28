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    • Eğitim
    • 28.02.2021 13:57
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    • 28.02.2021 14:02
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    SON DAKİKA! Milli Bakanı 'tan ile ilgili yeni açıklama

    Son dakika haberine göre Milli Bakanı 'tan e 1 günlük erteleme ile ilgili yeni açıklama geldi. Selçuk, "Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur." dedi.

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama

    Milli Bakanı 'tan son dakika açıklaması geldi. 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlardan özür dileyen Bakan Selçuk, 'Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur' dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıklamaları şöyle;
    Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ile ilgili yeni açıklama