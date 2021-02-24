Güz dönemi sınavlarının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemine ilişkin detaylar merak ediliyor. Bahar dönemi için hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav takvimini de öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorular arasında ATA AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusu yer aldı. İşte 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ
ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.
ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi dersleri 15 Şubat - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında işlenecek.
ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 26-27 Haziran'da uygulanacak.
ATA AÖF 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz'da yapılacak.
ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.
ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.