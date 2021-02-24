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    • Eğitim
    • 24.02.2021 17:02
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    • Son Güncelleme:
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    • 24.02.2021 17:02
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    , ücreti ne kadar? 2021

    Bütünleme sınavına giren ve sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınav dönemi hakkında araştırmalara başladı. Aynı zamanda kayıt yenileme işlemlerini tamamlayacak binlerce aday , ücreti ne kadar sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor. 2021 üniversite tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

    ATA AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

    Güz dönemi sınavlarının ardından Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemine ilişkin detaylar merak ediliyor. Bahar dönemi için hazırlıklarını sürdüren adaylar sınav takvimini de öğrenmek istiyor. Bu bağlamda en çok araştırılan sorular arasında ATA AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar sorusu yer aldı. İşte 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ TAKVİMİ

    ATA AÖF bahar dönemi ders kayıtları 8-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.

    ATA AÖF mazeretli ders kayıtları 16-22 Şubat'ta yapılacak.

    ATA AÖF bahar dönemi dersleri 15 Şubat - 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında işlenecek.

    ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

    ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacak.

    ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 22-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek.

    ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 26-27 Haziran'da uygulanacak.

    ATA AÖF 2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavı 25 Temmuz'da yapılacak.

    ATA AÖF bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor.

    ATA AÖF ONLINE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

    Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.

    Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

        İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

        Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

        Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.

        Sınavda tarayıcı kaynaklı bir sorun yaşamamanız için Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarından birini kullanmanız önerilir. Kullanacağınız tarayıcının güncel olduğundan emin olunuz. Sınava başlamadan önce tarayıcınız üzerinden "Ctrl+Shift+Delete" tuş kombinasyonunu kullanarak tüm tarayıcı verilerini temizleyebilirsiniz, ayrıca sınav esnasında tarayıcı kaynaklı bir problem yaşamanız durumunda Ctrl+F5 ile sayfanızı yenileyebilirsiniz.

        Sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir bilgi kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan cevaplamakla yükümlüsünüz.

        Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

        Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

        Sınav dönemi boyunca ATA-AÖF mobil uygulaması üzerinden deneme sınavlarına erişim olmayacaktır.

        LMS sayfanızda yer alan "YARDIM" butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Saat 20.30'dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.

            ATA AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

            ATA AÖF sağlık dalında lisans tamamlama Acil Durum ve Afet Yönetimi ile Sağlık Yönetimi bölümleri için 714,5 TL Sosyal hizmetler için 914,5 lira olarak ödeneceği belirtildi.

            Önlisans bölümleri için;

            Acil Durum ve Afet Yönetimi 325 TL

            Adalet 325 TL

            Bankacılık ve Sigortacılık 325 TL

            Bilgi Yönetimi 325 TL

            Bilgisayar Programcılığı 325 TL

            Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 325 TL

            Çağrı Merkezi Hizmetleri 325 TL

            Çocuk Gelişimi 325 TL

            Dış Ticaret 325 TL

            Emlak ve Emlak Yönetimi 325 TL

            Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

            İslami İlimler (İlahiyat) 325 TL

            İş Sağlığı ve Güvenliği 325 TL

            İşletme Yönetimi 325 TL

            Lojistik 325 TL

            Özel Güvenlik ve Koruma 325 TL

            Reklamcılık 325 TL

            Sağlık Kurumları İşletmeciliği 325 TL

            Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 325 TL

            Sosyal Hizmetler 325 TL

            Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325 TL

            Turizm ve Otel İşletmeciliği 325 TL

            Turizm ve Seyahat Hizmetleri 325 TL

            Yerel Yönetimler 325 TL

            Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 325 TL

            Laborant ve Veteriner Sağlık 325 TL

            Radyo ve Televizyon Programcılığı 325 TL

            Yeni Medya ve Gazetecilik 325 TL

            Spor Yöneticiliği 325 TL

            Lisans bölümleri için;

            Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 TL

            İşletme 325 TL

            Sosyoloji 325 TL

            Kamu Yönetimi 325 TL

            Reklamcılık 325 TL

            Sağlık Yönetimi 325 TL

            Sosyal Hizmet 900 TL

            Çocuk Gelişimi 900 TL

            Grafik Sanatlar 500 TL

            Rekreasyon 325 TL

            Egzersiz ve Spor Bilimleri 325 TL

            Tekstil ve Moda Tasarımı 900 TL

            Tarih 325 TL
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            Haberler Eğitim ATA AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır, ücreti ne kadar? 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav takvimi