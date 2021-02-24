20.000 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı nasıl olacak? 2021 MEB öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi. 2020 yılında yapılan öğretmen atamaları 60 ayrı branştan seçilmişti. 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapılmıştı. Sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alımları öne çıkmıştı. Peki, 2021 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı nasıl olacak?
MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ!
Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:
"Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.
Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.