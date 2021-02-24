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    • Eğitim
    • 24.02.2021 09:11
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    • 24.02.2021 09:11
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    20.000 taban puanlar branş dağılımı! MEB ! Tercihler ne zaman başlayacak?

    Başkan Erdoğan'ın müjdesini duyurmasının ardından 20.000 merak edilmeye başlandı. Binlerce öğretmen adayı uzun süredir MEB kadrolarına atama bekliyordu. Heyecan yaratan açıklamanın ardından gözler MEB ne çevrildi. 2020 yılında 60 ayrı branştan atama yapılmıştı.

    takvim.com.tr
    20.000 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı!

    20.000 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı nasıl olacak? 2021 MEB öğretmen atama takvimi için gözler MEB'e çevrildi. 2020 yılında yapılan öğretmen atamaları 60 ayrı branştan seçilmişti. 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapılmıştı. Sınıf öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği alımları öne çıkmıştı. Peki, 2021 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı nasıl olacak?

    MÜJDEYİ ERDOĞAN VERDİ!

    Erdoğan 20 bin öğretmen ataması ile ilgili şunları söyledi:

    "Yatırımlarda aslan payını eğitime ayırdık. Eğitim öğretim bütçemiz 211 milyarı aşıyor.

    Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen atamasını daha yapacağız. 20 bin öğretmen atamamızın milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

    BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.



    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.

        2020 YILI BRANŞ DAĞILIMI

        2020 yılında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı. İşte 2020 yılında branş sıralamasına göre öğretmen atamalarının bazıları...

        Sınıf öğretmenliği ataması 2831,

        Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,



        İngilizce öğretmeni ataması 1739,

        Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,

        İlköğretim Matematik öğretmeni ataması 1701 olarak verildi.

        ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021

        BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR

        Sınıf Öğretmenliği 3880
        İngilizce 1985
        Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836


        Özel Eğitim 1802
        İlköğretim Mat Öğr. 1757
        Okul Öncesi Öğrt 1609
        Türkçe 1325
        PDR 1205
        Fen Bilimleri 1191
        Beden Eğitimi 890
        Sosyal Bilgiler 765
        Matematik 635

        Türk Dili ve Edebiyatı 596
        İ.H.L. Meslek Dersleri 591
        Görsel Sanatlar 575
        Bilişim Teknolojileri 571
        Müzik 501
        Arapça 500
        Fizik 305
        Kimya 301
        Tarih 242
        Almanca 212
        Coğrafya 189
        Felsefe 182
        Biyoloji 109

            DİĞER BRANŞLAR 102

            Elektrik-Elektronik Tek. 101
            Çocuk Gelişimi ve Eğit 88
            Teknoloji ve Tasarım 77
            Muhasebe ve Finansman 68
            Giyim Üretim Teknolojisi 63
            Elektrik-Elektronik Tek. 55
            Makine Tek./Makine 35
            Sağlık/Hemşirelik 35

            Tekstil Tek./Tekstil 32
            El San.Tek./El Sanatları 31
            Kuyumculuk Teknolojisi 30
            Harita-Tapu-Kadastro/ 30
            Tesisat Teknolojisi ve İkl 29
            Adalet 28
            Halkla İlişkiler ve Org 28
            Mobilya ve İç Mekan Tas. 27
            El San.Tek./Nakış 27
            Grafik ve Fotoğraf/Grafik 26
            Sağlık/Acil Sağlık Hiz. 25
            Güzellik ve Saç Bakım 21

            Sağlık Bilgisi 21
            Gıda Teknolojisi 21
            Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 20
            İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 20
            Tekstil Teknolojisi/Trik 20
            Sanat Tarihi 20
            Denizcilik/Gemi Yön. 20
            Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
            Yenilenebilir Enerji Tek. 20
            Endüstriyel Otomasyon 19
            Metal Teknolojisi 15
            Seramik ve Cam Tek. 12
            Konaklama ve Seyahat 12
            Büro Yönetimi 11
            Radyo-Televizyon 10
            Ulaştırma Hizmetleri 9
            Yiyecek İçecek Hiz. 9
            Motorlu Araçlar Tek. 9
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            Haberler Eğitim 20.000 öğretmen atama taban puanlar branş dağılımı! MEB öğretmen atama takvimi! Tercihler ne zaman başlayacak?