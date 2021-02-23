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    • Eğitim
    • 23.02.2021 13:49
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    • 23.02.2021 13:51
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    SON DAKİKA: Bakanı 'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih belli oldu!

    Son dakika haberi! Yüz yüze eğitim hakkında açıklama yapan Bakanı tarihleri duyurdu. Bakan Selçuk, "Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

    Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

    Bakanı , yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...

    Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

    Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

    Eğitimde Bu Hafta
    15-21 Şubat 2021

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    Haberler Eğitim SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Tarih belli oldu!