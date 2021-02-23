Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın yüze yüze eğitim açıklaması...

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.



Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.

Eğitimde Bu Hafta

15-21 Şubat 2021