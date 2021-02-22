ALES soruları cevapları! 2020 ALES/2 soru cevap anahtarı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 ALES/2 soruları cevapları yayınlandı. ALES soru cevap anahtarı sınava giren binlerce aday tarafından araştırılıyor. ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. 21 Şubat tarihinde düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde %10'u erişime açıldı.
ALES SORULARI CEVAPLARI!
Aşağıdaki bağlantıdan ALES soruları cevaplarına ulaşabilirsiniz.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçlarının açıklanma tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde bir açıklama yapılmadı. 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020 ALES 1 oturumunun sonuçları 3 Eylül'de erişime açılmıştı.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.