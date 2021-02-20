ALES sınavı saat kaçta başlayacak? 2021 ALES sınavı kaç dakika sürecek? ALES sınav süresi!

ALES kaç dakika sürecek? 2021 ALES sınavı saat kaçta başlayacak? ALES sınav süresi sınava girecek öğrencilerin merak konusu oldu. Sınavda başarılı olmak için giriş yapacak binlerce öğrenci 2021 ALES hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 2021 ALES kaç dakika sürecek sorusunun yanıtı!
ALES SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) bu hafta sonu düzenlenecek.
Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav, 21 Şubat'ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
ALES/2'de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek.
Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.