ALES sınavı saat kaçta başlayacak? 2021 ALES sınavı kaç dakika sürecek? ALES sınav süresi!

Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.