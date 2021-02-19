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    • Eğitim
    • 19.02.2021 17:03
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    • 19.02.2021 17:03
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    iptal mi? yapılacak? 9 – 10 – 11 – 12. sınıf sınavları iptal olur mu?

    ne zaman yapılacak? ? 9, 10, 11, 12. sınıf sınavlarına ilişkin arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Öğrenciler sınav tarihlerine ilişkin araştırma yaparken, sosyal medyada da sınavların iptal edilmesine yönelik talepler paylaşılıyor. Peki, lise sınavları iptal olur mu? İlk dönemde yapılmayan sınavlar, ikinci dönemle birlikte yapılacak ve ilk dönem notları böylelikle belirlenmiş olacak.

    takvim.com.tr
    Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavlarının ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi. 2021 lise sınav tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Liselerde sınavların iptal edilmesine yönelik sosyal medyada talepler yükselmiş durumda. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal mi?

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Sınavların iptal edileceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal medyada böyle bir talep olsa da konuyla ilgili alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

    LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

    Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

    Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.

        Sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

        Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.

        HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK

        Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

        Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

        Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

        Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.
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        Haberler Eğitim Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9 – 10 – 11 – 12. sınıf sınavları iptal olur mu?