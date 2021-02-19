Lise sınavları iptal mi? Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9, 10, 11, 12. sınıf lise sınavlarının ne zaman başlayacağı merak edilen konulardan birisi. 2021 lise sınav tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Liselerde sınavların iptal edilmesine yönelik sosyal medyada talepler yükselmiş durumda. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal mi?
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ?
Sınavların iptal edileceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Sosyal medyada böyle bir talep olsa da konuyla ilgili alınmış resmi bir karar bulunmuyor.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.